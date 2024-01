Napoli Salernitana 1-1 LIVE | FINE PRIMO TEMPO al Maradona

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 gennaio 2024), match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.I padroni di casa provano a farsi vedere con Politano e Di Lorenzo, ma la difesa granata riesce a reggere senza problemi: neanche dopo un pericoloso colpo di testa di Simeone. Martegani dopo 13 minuti si fa vedere con un tiro, considerando anche le buone prove di Candreva (ex Inter). Lo stesso Candreva che però al 29? minuto sigla il vantaggio granata: azione bella nata da un cross granata dove tra un batti e ribatti l’esterno ha la meglio. Però dopo una revisione VAR il ...