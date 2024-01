Napoli | Rrahmani | “Oggi c’era tensione | è stata dura vincere”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“, siamo in una situazione non facile perché se prima sei campione e poi fai una stagione con questi risultati, è molto, ma lo sappiamo ormai che quest’anno va così. Sarà difficile sempre per noi”. Così Amir, autore del gol vittoria delsulla Salernitana, nel dopo-partita ai microfoni di Dazn.ha parlato anche del ritiro di questa settimana dopo il ko a Torino: “Il ritiro – ha detto – lo giustifica il mister, ma ho anche visto i miei compagni non felici. Ognuno ha una famiglia fuori e deve avere anche una vita. Speriamo che ci sia servito questo ritiro e di non ripeterlo più, di giocare meglio e ottenere risultati.abbiamo sofferto in avvio, ...

