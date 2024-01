Napoli | Rrahmani | 'Abbiamo sofferto | ma quest'anno sarà così | sarà difficile'

(N), 96'(4 - 3 - 3): Gollini; Di Lorenzo,, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste (77 Demme), Lobotka, Gaetano (56 Raspadori); Politano (66 Zerbin), Simeone, Kvaratskhelia. In ...Iltorna a vincere dopo 3 giornate, superando 2 - 1 in rimonta la Salernitana, tra le mura amiche del 'Maradona' grazie a un gol dial 96'. A sbloccare il match un gol di Candreva al 29', ...Ma sul finale, al 96', arriva la rete del Napoli con Rrahmani che in mischia la mette dentro e firma il 2-1. NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste (77' Demme), ...Il derby degli assenti (7 per parte tra infortunati, squalificati e convocati per la Coppa d'Africa) se lo aggiudica il Napoli sul filo di lana al termine di una partita in cui la squadra ...