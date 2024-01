Napoli | Ostigard ha chiesto la cessione I dubbi di Mazzarri sul difensore

(Di sabato 13 gennaio 2024) Leohalaalla SSCe il suo addio potrebbe concretizzarsi nel mercato di gennaio. È questo quanto rivelato dal giornalista Pasquale Tina ai microfoni di Radio Marte: “Il ragazzo ha fatto sapere che vuole andare via: intende trasferirsi altrove perché desidera giocare con costanza”. Con l’arrivo del nuovo, quindi, potrebbe L'articolo

Napoli senza Ostigard , Mazzocchi pronto per l’esordio contro il Torino : la lista convocati di Mazzarri. Il Napoli di Walter Mazzarri si prepara a ... (napolipiu)

Il Napoli gioca domani alle 15.00 a Torino . Sul terreno di gioco dell’Olimpico Grande Torino vietato sbagliare per gli uomini di Mazzarri . Champions ... (terzotemponapoli)

Dopo la brutta sconfitta contro il Torino, il Napoli prepara la sfida contro la Salernitana. Il derby campano sarà fondamentale per rialzare la ... (ilnapolista)

Il sito web ufficiale del Napoli ha pubblicato il report del l’allenamento azzurro in vista del match contro la Salernitana Il sito web ufficiale ... (calcionews24)

Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraLeopotrebbe lasciare ilentro la fine di gennaio. Il club partenopeo continua a cercare un difensore centrale da consegnare a Walter Mazzarri per rinforzare la retroguardia e, ...Ilha subito molti gol di testa, se ci sarà posto perper grinta e gioco aereo Non ho pregiudizi, ho fatto giocare coloro che reputavo più adatti, non migliori. Con l'Inter giocò lui."Ho visto Valentin Carboni la prima volta a 11/12 anni, è stato un amore a prima vista. Conosco molto bene il padre Ezequiel, sono diventato amico di famiglia e quando sono a Milano ...Leo Ostigard ha chiesto la cessione alla SSC Napoli e il suo addio potrebbe concretizzarsi nel mercato di gennaio. È questo quanto rivelato dal ...