Napoli in extremis ritrova il sorriso con la Salernitana | match termina 2-1

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - Un gol in mischia di Rrahmani al 96' regala alun successo carico d'ossigeno. Dopo quattro turni di astinenza e senza segnare alcun gol (Coppa Italia compresa), i partenopei battono 2-1 in rimonta lanel derby campano: decisiva appunto la rete del kosovaro a tempo scaduto dopo il botta e risposta tra Candreva e Politano nella prima frazione di gioco. La squadra di Mazzarrimomentaneamente la zona Europa salendo al sesto posto a 31 punti, mentre gli uomini di Filippo Inzaghi rimediano un ko amarissimo dopo una discreta prestazione, restando inchiodati in ultima posizione a quota 12. I padroni di casa provano subito a prendere in mano il pallino del gioco, ma fanno fatica a costruire reali occasioni da gol. Ilè equilibrato e i primi minuti scorrono via senza particolari emozioni, ...