Napoli | duro messaggio della Curva B verso la squadra | “Via chi non ha ambizione e rispetto”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Prima di-Salernitanastriscionei giocatori: “Chi non haper la città ci saluti”. LaA dedica uno striscione a Lavezzi. LaB delha lanciato unforte ai giocatori azzurri primadelicata sfida contro la Salernitana al Maradona. Con uno striscione esposto, gli ultras partenopei hanno invitato chi non ha “orgoglio,per la città” a salutare lacon dignità. “Chi non se la sente ci saluti con dignità. Vogliamo solo chi ha orgoglio,per la città” Un segnale inequivocabile ...

Non solo uno striscione per caricare la squadra, ma anche uno dedicato a Ezequiel Lavezzi. È successo durante la sfida tra Napoli e Salernitana, con i tifosi azzurri che hanno voluto mostrare la loro vicinanza e supporto all'ex calciatore argentino, di cui preoccupano le condizioni di salute. 'Pocho tieni duro', lo striscione dei tifosi del Napoli per Lavezzi che è ricoverato da giorni in Argentina perché soffre di ipomania. Dopo la notizia del suo ricovero in una clinica di salute mentale di Buenos Aires, i supporters azzurri hanno mostrato il loro sostegno all'ex calciatore argentino.