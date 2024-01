Napoli | distesa di lapidi in piazza Municipio per ricordare i 10mila bambini morti a Gaza Amnesty | “Bisogna fermare la strage subito”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Manifestazione con centinaia di piccole. A poco più di tre mesi dall’inizio del conflitto in Medio Oriente,International Italia, AOI, Un ponte per, la community “Fermatevi” e Articolo21, con il patrocinio del Comune die della Regione Campania, presidio indelper ribadire la richiesta di un immediato cessate il fuoco. “Ormai sono tre mesi che continuano a registrare– ha detto Tina Marinari diInternational -, si parla di 22 mila persone uccise, almenosotto le macerie. Oggi abbiamo portato 5milache ci ricordano iuccisi. Ogni giorno 10...

... per avventurarsi in un'affascinante lama che serpeggia fino al mare in unadi ulivi ... La prima iniziativa sarà una full immersion nel quartiere Tamburi - Porta. Frequentato fin dalla ...Se allunghi lo sguardo, laazzurra del mare Jonio, e poi il monte Scifo, i due maestosi ... perché fu il carbone di Agnana Calabra a far muovere il primo treno che collegòa Portici e il ...Napoli ovunque. Pure in Costa d'Avorio, il Paese che ospiterà la Coppa d'Africa che comincerà domani e che vedrà tra i protagonisti assoluti anche Victor Osimhen.Nel terzo e nel quarto trimestre del 2023, quindi in sostanza nell'ultima metà dell'anno, Fastweb ha offerto la rete mobile più veloce d'Italia. Lo mette nero su bianco uno dei principali servizi che ...