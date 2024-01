Napoli | Di Lorenzo | “Vittoria importante | l’impegno non manca mai”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 13 gennaio 2024) Giovanni Di, capitano del, ha parlato a Dazn dopo lacontro la Salernitana. Queste le sue parole: “Siamo stati bravi a pareggiarla prima della fine del primo tempo, sono partite difficili, difficile fare gol a una squadra come la Salernitana che si era chiusa bene e si difendeva, bene l’episodio ci ha aiutato. Siamo partiti bene, cercando di fraseggiare molto bene in mezzo al campo, poi c’è stato l’eurogol di Candreva, ma la squadra sotto l’aspetto delnon èta e poi alla fine è arrivato questo gol che ci ha premiato per lo sforzo fatto. Con Candreva ho frainteso io, ci siamo chiariti, ho chiesto scusa, sono cose di campo, tutto tranquillo”. “La partita eraper noi e per loro, questo gol è stato liberatorio perchè è un anno in cui ...