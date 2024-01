Napoli | De Laurentiis da cinema | tre colpi a gennaio e uno già prenotato per giugno

De Laurentiis è una furia: ritiro punitivo per il Napoli e niente premio per la Supercoppa , prima pensato come bonus economico. La pesante sconfitta ... (napolipiu)

...la contestazione per il mancato mercato (Repubblica) A colpire devono essere state le parole decise e dirette di Alfredo Pedullà nei confronti del presidente del, Aurelio De, che ...... ha scelto il club di De, che oggi cercherà di chiudere la trattativa con il club di Premier League. Il 23enne centrocampista ha l'accordo totale con ile ieri è stato trovato anche ...Il Napoli è la squadra più attiva sul mercato in questa sessione invernale. De Laurentiis vuole regalare almeno altri 3 colpi in mediana ai tifosi azzurri: chiusa.Ore contate per Alessandro Zanoli con la maglia del Napoli. In serata potrebbe essere infatti annunciato il passaggio dell'esterno azzurro alla ...