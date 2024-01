Napoli batte 2-1 la Salernitana con Rrahmani al 96? e torna a vincere dopo 3 turni

Tiro straordinario da fuori area all'incrocio dei pali per Candreva che salta Politano e... All'11' arriva il primo cambio di Mazzarri: entra Raspadori al posto di Gaetano eche si schiera ...Tiro straordinario da fuori area all'incrocio dei pali per Candreva che salta Politano e... All'11' arriva il primo cambio di Mazzarri: entra Raspadori al posto di Gaetano eche si schiera ...Il Napoli vince il derby campano all'ultimo respiro, dà un calcio alla crisi e, in attesa delle altre gare, fa un bel balzo in classifica, portandosi al sesto posto. Mazzarri deve dire grazie a ...Il Napoli torna alla vittoria per 2-1 nel derby, gli azzurri salgono al sesto posto mentre per la Salernitana si complica la corsa salvezza ...