Napoli | assurde le contestazioni ai calciatori | ancora una volta hanno dimostrato il loro impegno

(Di sabato 13 gennaio 2024) .-Salernitana 2-1 haquel che era già lampante da mesi agli occhi di chi riesce a inquadrare la realtà. Idelsi impegnano eccome. Lo fanno in un contesto disastrato. Con una società che in sei mesi è diventata irriconoscibile. Col presidente che ha assunto ad interim tutti i ministeri possibili e immaginabili: il ministero della panchina, quello del direttore sportivo e chissà che non si faccia sentire anche nell’ambito medico. Isi sono ritrovati da un giorno all’altro senza l’allenatore con cuivinto il campionato e senza il direttore sportivo che aveva guidato la squadra per quasi un decennio e che era diventato molto più di direttore sportivo: Giuntoli era il rappresentante della scocietà nello spogliatoio, l’uomo che gestiva ...