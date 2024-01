Napoli all' ultimo respiro | 2-1 contro la Salernitana

(Di sabato 13 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Iltorna a vincere.lafinisce 2-1 grazie alle reti di Politano e Rrahmani, inutile la perla di Candreva nel primo tempo. Prima vittoria dell'anno solare per i partenopei, ora al sesto posto: nulla da fare per la, secondo ko consecutivo dopo quello di domenica scorsala Juventus, ora la corsa salvezza si complica ulteriormente. Con Osimhen impegnato in Coppa d'Africa, Mazzarri ha scelto di schierare Simeone al centro dell'attacco supportato da Kvaratskhelia e Politano, Inzaghi si è invece affidato al solito 3-4-2-1 con Candreva e Tchaouna liberi di agire alle spalle di Simy. Nei primi minuti di gioco i padroni di casa hanno faticato parecchio a trovare l'imbucata giusta, i pochi spazi lasciati a disposizione sono stati ...

