Napoli all' ultimo respiro | 2-1 contro la Salernitana

Comincia la prima giornata di ritorno di Serie A e si parte con un derby: i campioni d’Italia in carica del Napoli sconfiggono 2-1, in... (calciomercato)

Ilritrova la luce,'ultimo secondo in rimonta contro la Salernitana . Nel derby campano del , i campioni d'Italia tornano al successo grazie alla rete in mischia di Rrahmani nei minuti di ......sulla trequarti e la cede al numero 87 granata che prima dribbla Politano e poi calcia la sfera'... Ilscalpita per trovare il gol del vantaggio, soprattutto con Kvaratskhelia, ma Ochoa sembra ...Guarda Amir quant'è bello! Rrahmani all'ultimo respiro gira in porta l'urlo di un intero popolo e fa esplodere al cielo il boato del Maradona. Finisce col ...Termina il 30° derby della Campania tra Napoli e Salernitana nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A: i partenopei segnano con Rrahmani nei minuti di recupero vincendo una gara che sembrava ...