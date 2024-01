Mutuo 2024 | quando calano i tassi? Le ultime stime aggiornamento 13 GENNAIO

Siamo stati presenti, ma solo due commercianti si sono rivolti a noi per chiederci un, dimenticando che non siamo una banca. Poi, più nessuno si è fatto vivo". Sulla porta con vetrate del ...Lo conferma la raccolta montepremi relativa al concorso di ieri giovedì 12 gennaio. Ma come si ... le tasse, la ristrutturazione, il, l'acquisto di un'auto o tanto altro ancora. Il 60% del ...Vengono anche sempre più richieste case con una classe energetica più alta, dalla E in su. Per chi deve accendere un mutuo i tassi mostrano già una flessione Potrebbe essere una buona finestra per ...La speranza degli italiani è che le rate del mutuo comincino ad abbassarsi perché hanno raggiunto livelli veramente eccessivi.