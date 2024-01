Murat Unalmis | chi è la moglie di Demir di “Terra Amara”

(Di sabato 13 gennaio 2024), l’attore che interpretaYaman inha sposato la, l’ex giocatrice di basket, Nutiye Akar lo scorso settembre, come annunciato dai social. Il volto della soap turca di successo sarà tra gli ospiti del nuovo appuntamento di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Silvia Toffanin. Nato a Kayseri nel 1981, si trasferisce nella capitale dopo il liceo, anni durante i quali inizia a giocare nella squadra di basket del Fenerbahce. Conseguita la laurea in economia aziendale all’Università di Marmara, si dedica alla recitazione studiando all’accademia di Istanbul. Il debutto sul piccolo schermo nel 2003 con la serie S?n?rl? A?k: l’anno seguente l’esordio al cinema ...

Si tratta degli attori che interpretano Demir, Mujgan e Yilmaz, rispettivamenteÜnalmis, Melike Ipek Yalova e Uur Güne . Maria De Filippi in questo 2024 riparte dunque puntando sugli attori più ...In studio, accolti da Maria De Filippi arriveranno infatti:Ünalmis, Melike pek Yalova e Uur Güne. Il format di successo Anche in questa stagione del programma in onda dal ben lontano 2000, ...Verissimo 13 14 gennaio. Nel doppio appuntamento, Toffanin intervista Stefano Tacconi, ex calciatore colpito da aneurisma cerebrale nel 2022.Scopriamo chi sarà intervistato a Verissimo sabato 13 e domenica 14 gennaio.