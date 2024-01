MOVIOLA – Verona-Empoli | Duda espulso per doppio giallo | errore di Doveri | non era fallo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Undell’arbitronel finale di. L’Hellas chiude la partita in dieci uomini a causa di unestratto all’indirizzo del centrocampista. Dopo aver controllato male la sfera, il giocatore ha allungato la gamba e ha anticipato nettamente Corona.prende palla e solo in un secondo momento tocca leggermente la gamba dell’avversario, ma l’intervento del centrocampista sembra regolare. Un cartellino pesante che costringeràa saltare il prossimo impegno contro la Roma. Unperche fino a quel momento aveva diretto bene la partita del Bentegodi. SportFace.

Graziano Cesari , ex arbitro, ha parlato a Sportmediaset dell’episodio del gol di Henry in Inter-Verona Graziano Cesari , ex arbitro, ha parlato a ... (calcionews24)

Disastrosa la partita dell’arbitro Fabbri , in sostituzione di Marco Piccinini l’arbitro inizialmente designato per Inter-Verona . In questa partita, ... (inter-news)

Poco più di tre minuti di errori arbitrali , da quella rete dell' Inter convalidata nonostante un fallo chiaro di Bastoni al rigore non visto (non era ... (247.libero)

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2023/24:Hellas- Empoli L'episodio chiave delladel match traed Empoli, valido per la 20ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Doveri. EPISODIO CHIAVE - ...Il sistema chiede l'invasione della tv ma non vogliamo fare lain campo. Il Var deve essere ... incluso il mancato intervento del Var per il 2 - 1 dell'Inter contro l'Hellase l'...L'ex arbitro ha provato a dare una sua chiave di lettura su quanto avvenuto in occasione del gol di Amir Rrahmani.Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Salernitana Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine de ...