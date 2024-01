Moviola Genoa-Torino | l’episodio chiave del match

(Di sabato 13 gennaio 2024)arbitraledelvalido per la 20ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 19ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Giua. EPISODIO– Nel corso del primo tempo viene fischiata dall’arbitro una punizione sulla trequarti per un fallo di Djidji su Retegui, con Juric che viene protesta e viene ammonito. Rivedendo l’azione, il giocatore rossoblù inciampa sul pallone e non c’è alcun fallo.

L'ultimo match risale alla pesante sconfitta della Roma in casa delper 4 - 1. In Coppa ... Questi i principali episodi da. Al 49' rigore per la Lazio: contatto in area di rigore ...Inter - Verona l'episodio da: gomitata di Bastoni a Duda nell'azione che porta il 2 - 1 di Frattesi- Inter, Gervasoni (vice di Rocchi in Can): 'Il gol di Arnautovic era da rivedere e ...Il Milan Femminile ospite della Juventus Women nella terza giornata di ritorno di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Dopo il pareggio contro il Napoli torna in campo il Mila ...È l'arbitro Giua di Olbia a dirigere questo pomeriggio la partita tra il Genoa e il Torino: ecco la moviola della partita ...