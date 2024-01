Mourinho in conferenza prima di Milan - Roma | le sue parole in DIRETTA

Alle 12:30 di sabato 6 gennaio Josè Mourinho interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta , posticipo serale della diciannovesima ... (sportface)

La Roma è attesa da un ciclo di tre partite tanto importanti quanto difficili. Si inizia domani con la sfida contro l' Atalanta all'Olimpico, per poi ... (247.libero)

Roma - Apre Koopmeiners, risponde Dybala su rigore, lo scontro diretto per la Champions tra Roma e Atalanta finisce in parità, 1 - 1 , con Mourinho ... (247.libero)

José Mourinho ha abbandonato lo stadio Olimpico e non rilascerà interviste e non parteciperà alla conferenza stampa dopo Roma-Atalanta . Lo Special ... (sportface)

Roma - Apre Koopmeiners, risponde Dybala su rigore, lo scontro diretto per la Champions tra Roma e Atalanta finisce in parità, 1 - 1 , con Mourinho ... (247.libero)

Roma - La Roma perde il derby ed è fuori dalla Coppa Italia . Una sconfitta bruciante per la squadra di Mourinho , sconfitta 1 - 0 per un rigore di ... (247.libero)

Nonostante sia squalificato, Josétorna a parlare. Lo fa a Trigoria, alle ore 11, alla vigilia di Milan - Roma. Dal momento della squadra alle condizioni di Dybala, tanti gli argomenti che il tecnico è chiamato ad affrontare ...... ma dovranno vedersela contro la Roma di Josè, ferita ugualmente dalla sconfitta nel derby contro la Lazio. Lastampa sarà trasmessa in diretta esclusiva su Milan TV, disponibile ...Nonostante sia squalificato, José Mourinho torna a parlare. Lo fa a Trigoria, alle ore 11, alla vigilia di Milan-Roma. Dal momento della squadra alle condizioni di Dybala, tanti gli argomenti che il t ...La Roma, dopo l'eliminazione in Coppa Italia nel derby, è attesa dal riscatto nella trasferta di San Siro contro il Milan. José Mourinho, che sarà squalificato, presenterà la sfida in conferenza ...