Mourinho | Harry Potter e Luis Enrique | retroscena e ricordi tra Roma | Inter e Real

... con Mancini che non si allena e Lukaku e Cristante in debito d'ossigeno,ritira fuori una frase che aveva detto già in passato: " Qui non sono JoséFelix, ma José...ROMA " Domande, poche. Parole, tantissime. Un lungo sfogo quello di Joséalla vigilia della sfida di San Siro con il Milan . Per spiegare ancora una volta - e più compiutamente rispetto agli arbitri e i rigori - i motivi di una sconfitta al derby che ancora brucia.Mourinho: "La gente pensa che io sia Harry Potter". I bianconeri ad un passo da Dialò. Il tennista serbo pronto per gli Australian Open. La Goggia trionfa in Austria nella discesa libera ...Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in ...