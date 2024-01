Moto fuori controllo e schianto atroce | incidente fatale per Andrea

(Di sabato 13 gennaio 2024) Un tragicostradale ha scosso questa mattina la comunità di Carbonia, portando via la vita diBiggio, un operaio di 38 anni, molto conosciuto e stimato nella cittadina mineraria. L’si è verificato in via Aspromonte, una zona periferica della città. Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia, Biggio stava guidando la suaquando, arrivato in prossimità dell’uscita per la Statale 126, ha perso ildel mezzo. Lasi è inclinata pericolosamente, scivolando verso la corsia opposta. In quel tragico momento, una Bmw bianca stava sopraggiungendo. Nonostante gli sforzi dell’automobilista, l’impatto è stato inevitabile. Biggio ha colpito violentemente la parte bassa del paraurti della vettura. I soccorsi ...

