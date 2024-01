Morto di malaria a Roma | il dramma di un 43enne per la diagnosi tardiva

(Di sabato 13 gennaio 2024) Morire di, in Italia, nel 2023. È quanto accaduto a, lo scorso 19 dicembre, all'ospedale Spallanzani. A perdere la vita Matteo Gasbarri, imprenditore di 43 anni attivo nell'estrazione mineraria. Un'attività che esercitava in Tanzania, dove con ogni probabilità ha contratto la malattia e da cui era appena tornato per trascorrere le festività natalizie. Dopo alcuni giorni dal rientro dal Paese africano, infatti, Matteo ha accusato dolori alla testa e febbre persistenti, tali da convincerlo a evitare cure fai da te e a rivolgersi direttamente, la mattina di sabato 16 dicembre, prima alla guardia medica, poi al pronto soccorso del Sant'Anna di Pomezia. Il viaggio però, raccontano i familiari, si rivela inutile. Dopo una lunga attesa per essere visitati, lanon viene rilevata, e Matteo esce dal pronto soccorso con esito ...

