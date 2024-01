Morto Aron | il pitbull bruciato vivo in piazza dal suo proprietario a Palermo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non ce l’ha fatta, il caneche era stato legato a un palo e poinella tarda serata di martedì 9 gennaio 2024 in strada ada parte del suo. Sin da subito le sue condizioni sono apparse critiche a causa delle ustioni riportate nell’80% del suo corpo, ma tanti si auguravano potesse riuscire a salvarsi, anche se così non è stato. A dare l’annuncio della sua scomparsa, avvenuta nella notte tra il 12 2 il 13 gennaio, è stata la Lav, l’associazione animalista che negli ultimi giorni aveva preso in carico l’animale, chiedendo e ottenendo l’affido dal Tribunale. “Ci hanno appena chiamato dalla clinica,non c’è più. Il suo corpo non ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine – si legge dalla nota diffusa dalla sede ...

AGI -, il pitbull legato a un palo e bruciato vivo qualche gorno fa a Palermo , è. 'Ci hanno appena chiamato dalla clinica.non c'è più.', afferma la Lega anti vivisezione (Lav). 'Il suo corpo - ha aggiunto la Lav su facebook - non ha retto, sebbene lui abbia lottato ...Il canenon ce l'ha fatta 'La speranza di questi giorni si è spenta stanotte con la terribile notizia della morte di. Non ci sono parole per descrivere un gesto totalmente folle - afferma ...PALERMO (ITALPRESS) - È morto Aron, il pitbull a cui martedì sera era stato dato fuoco in via delle Croci, a Palermo, da un uomo senza fissa dimora. Il decesso è avvenuto intorno all'1 di notte. "Ci ...