Morì a Palma de Maiorca per sfuggire a un abuso | chiesta perizia per definire sua colpa

(Di sabato 13 gennaio 2024) Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, tramite i loro legali, hanno chiesto unaal tribunale civile di Arezzo affermando che ci fu anche responsabilità da parte di Martina nello scavalcare la ringhiera del balcone peralla violenza sessuale e poi precipitare dal sesto piano, morendo, il 3 agosto 2011 in un hotel didi. Il padre della ragazza, Bruno Rossi, ha definito "aberrante" la ridei due condannati per l'accaduto.

