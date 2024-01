Monza-Inter | un’opzione per Palladino! La scelta su Carboni – Sky

(Di sabato 13 gennaio 2024), sfida in programma alle ore 20.45 all’U-Power Stadium, metterà i brianzoli di Palladino di fronte alla capolista. Mentre il tecnicoista Inzaghi ha sciolto ogni dubbio, l’allenatore biancorosso si porta ancora dietro qualche perplessità con l’opzione Gagliardini: di seguito quanto rivelato da Paventi su Sky Sport OPZIONE –, partita che andrà in scena stasera all’U-Power Stadium, vedrà i brianzoli di Raffaele Palladino provare a mettere in difficoltà la capolista della Serie A. Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi, l’ex nerazzurro Roberto Gagliardini giocherà dal 1? ma il dubbio è sulla posizione: «Ilvuole riprendere la striscia positiva che ha sempre avuto in casa, ma è una squadra che sa come fermare le grandi e l’ne sa ...

Superato con il brivido il Verona, l’Inter vuole continuare a vincere per confermare il primato e mettere pressione alla Juventus prima di volare in ... (metropolitanmagazine)

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Monza-Inter , che è in programma oggi a partire dalle ore ... (inter-news)

Monza-Inter è la partita che andrà in scena stasera alle ore 20.45 all’U-Power Stadium, valevole per la ventesima giornata di Serie A. Inzaghi ha ... (inter-news)

"La cronaca della partita" Serie A Genoa - Torino , Napoli - Salernitana , Verona - Empoli ,Mourinho: "Dybala è insostituibile, senza di lui è un'altra Roma" Allegri out è di nuovo in ...Dalle 18 si gioca Verona - Empoli e dalle 20.45( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Napoli - Salernitana Avvio contratto e senza particolari emozioni. Al 29' magia di ...Arrivano aggiornamenti su Moise Kean, in uscita dalla Juventus e al centro di voci di mercato, accostato anche alla Fiorentina. Per Sportitalia la Fiorentina è in una fase ...Dopo il comunicato del Verona, anche per la Fiorentina ovviamente arriva l'ufficialità dell'operazione Faraoni, arrivato ieri sera a Firenze, con la formula del prestito con diritto ...