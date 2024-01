Monza-Inter | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 gennaio 2024) Superato con il brivido il Verona, l’vuole continuare a vincere per confermare il primato e mettere pressione alla Juventus prima di volare in Arabia Saudita a giocarsi la Supercoppa assieme a Napoli, Fiorentina e Lazio. Ad attendere la banda di Inzaghi, oggi, c’è unrinfrancato dal successo esterno contro il Frosinone con cui ha inaugurato il nuovo anno dopo le settimane difficili di novembre e dicembre. Il fischio d’inizio a, valevole per la 20esima giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera all’U-Power Stadium. Il momento delle due squadre 25 punti in 19 partite, 7 pareggi, 6 vittorie e altrettante sconfitte che valgono quindi l’11esima posizione in classifica. È lo score delal termine del girone d’andata. Uno score ottimo ...