Monza-Inter oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 13 gennaio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventesima giornata di. Riparte dalla Brianza la lotta scudetto, con la squadra di Inzaghi attesa da una trasferta difficile e chiamata a riscattarsi dopo le difficoltà degli ultimi turni contro Genoa e Verona. Impegno per nulla scontato per i nerazzurri, che tuttavia scenderanno in campo con i favori del pronostico. I ragazzi di Palladino hanno infatti un problema contro le big e avranno bisogno di un’impresa per strappare punti ai più quotati avversari. La sfida è in programma, sabato 13 gennaio alle ore 20:45 all’U-Power Stadium.su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e insu Dazn, NOW e Sky Go. SportFace.