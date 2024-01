Monza-Inter | le probabili formazioni Dubbi a centrocampo – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024) Questa sera alle ore 20.45 giocherà, gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato. Simone Inzaghi vede ancora un ballottaggio per il Corriere dello Sport, le– Davide Frattesi potrebbe essere protagonista in, non si sa ancora se da titolare o dalla panchina come con il Verona. Il gol segnato a San Siro dà qualche speranza in più, l’ex Sassuolo è in ballottaggio con Nicolò Barella. Simone Inzaghi ha anche altri, soprattutto in difesa dove Francesco Acerbi avrebbe bisogno di riposare. Stefan de Vrij è pronto, anche Matteo Darmian al posto del rientrante Denzel Dumfries non ancora al 100%. Di seguito ledi entrambe le ...