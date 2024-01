Monza-Inter | la MOVIOLA | concessi tre rigori Annullato il 2-1 di Pessina Calhanoglu sarà squalificato

L’Inter vince con il risultato di 5-1 all’U-Power Stadium contro il Monza. Henrikh Mkhitaryan è il migliore in campo senza ombra di dubbio, uno solo ... (inter-news)

Monza-Inter 1-5 le pagelle e il tabellino della partita : show nerazzurro all’U-Power Stadium

Monza-Inter 1-5 le pagelle e il tabellino della partita. Inzaghi non può fallire per non perdere il vantaggio sulla Juventus. La prima di ritorno ... ()