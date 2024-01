Monza-Inter | deciso il futuro di Carboni

L' Inter di Simone Inzaghi va a far visita al Monza di Raffaele Palladino, in occasione della sfida valevole per la 20a giornata della Serie A 2023 - ... (247.libero)

Monza-Inter in Serie A nel weekend per ripartire dopo il giro di boa e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per la ... (inter-news)

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Monza e Inter, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Riparte dalla Brianza ... (sportface)

(3 - 4 - 2 - 1): Sorrentino; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Valentin Carboni, Colpani; Mota. Allenatore: Palladino.(3 - 5 -...L'di Simone Inzaghi va a far visita aldi Raffaele Palladino, in occasione della sfida valevole per la 20a giornata della Serie A 2023 - 24, in programma allo "U - Power ...Movimenti in entrata ed uscita per l'Inter che sta valutando con attenzione tutte le possibili piste in questa sessione di calciomercato con il gioiello Valentin Carboni al centro di tutto ...L’Inter, questa sera di scena sul campo del Monza, guarda già alla sfida del 4 febbraio contro la Juventus: l’analisi nell’edizione odierna di Tuttosport ...