Monza-Inter 1-3 LIVE | miracolo di Sorrentino su Pavard | Pessina accorcia su rigore

Hakan Calhanoglu è stato ammonito al 58? di Monza-Inter : si tratta di un giallo pesante per il giocatore, che era diffidato e salterà la gara in ... (inter-news)

nuova squalifica in arrivo per Raffaele Palladino , espulso nel corso del secondo tempo della sfida tra il suo Monza e l’Inter. All’U-Power Stadium ... (sportface)

Episodio da MOVIOLA in Monza-Inter : c’è il rigore assegnato dall’arbitro Rapuano per il fallo di Darmian su Dany Mota. Il tocco, lieve e fortuito, ... (sportface)

Diretta tv e streamingPartita:Data: sabato 13 gennaio 2024 Dove: U - Power Stadium () Orario: 20:45 Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio ..., match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la ...Buone notizie per la Fiorentina in vista del match di campionato con l'Inter, in programma il 28 gennaio al Franchi alle 20:45. Nella partita di stasera tra Monza e nerazzurri infatti, ...Col rigore realizzato da Calhanoglu a Monza, il settimo in questa stagione, il turco è ad un passo dal record assoluto. Solo Ibrahimovic e Milito, entrambi a quota 8, hanno realizzato più reti dal dis ...