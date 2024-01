Monza-Inter 0-2 LIVE | la sblocca Calhanoglu su rigore Lautaro raddoppia subito

Monza-Inter è l’incontro valido per la ventesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. ... ()

La sfida dello U-Power Stadium tra Monza e Inter, in scena alle 20.45, è l'ultimo incontro del sabato della 20esima giornata di Serie... ()

MOVIOLA – Monza-Inter - rigore per i nerazzurri col Var : mani di Gagliardini su testa di Lautaro

Episodio da MOVIOLA in Monza-Inter con il calcio di rigore concesso col Var per il fallo di Roberto Gagliardini in area sul colpo di testa di ... ()