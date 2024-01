Montolivo | «Carboni somiglia ad un suo connazionale! Visto in Primavera»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha parlato di. Il talentino argentino classe 2005, di proprietà dell’Inter, oggi sarà avversario col Monza. ARGENTINA –paragona il gioiello Valentinad un altro argentino: «l’ho paragonato a Di Maria. Il gol con l’Udinese è Di Maria, stop d’esterno e poi la piazza. Mi sonole partite in, la rapidità di tocco, la sterzata: mi ricorda il Fideo. Con l’Udinese trenta metri di scatto e poi va in gol. L’Inter in campo non è nervosa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati