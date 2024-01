Monte Compatri Ragazzo romeno di 14 anni ucciso nel parcheggio della fermata metro Pantano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nella notte undi 14è stato assassinato a colpi di arma da fuoco nella notte nel, a, alle porte di Roma. L’allarme è scattato attorno alle 3. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri, ma per ildi 14non c’è stato nulla da fare. Non si esclude una lite tra due gruppi di giovani sfociata in tragedia.

Sei colpi sparati in piena notte da una macchina in corsa nell'estrema periferia sud est di Roma. Due proiettili che hanno centrato in pieno petto ... (iltempo)

Prosegue la caccia degli inquirenti alle tre persone sospettate di aver giocato un ruolo nell 'omicidio del 14enne Alexandru Ivan , ucciso nella notte tra venerdì e sabato a, vicino a Roma, nei pressi della stazione della metro C Pantano. I tre - nomadi di origine romena, ma nati in Italia - , sono ricercati dai carabinieri della compagnia di Frascati che, ...Tre persone sono sospettate di aver giocato un ruolo nell'omicidio del 14enne Alexandru Ivan, ucciso nella notte tra il 12 e il 13 gennaio a, vicino a Roma, nei pressi della stazione della metro C Pantano. I tre - nomadi di origine romena, ma nati in Italia - , sono ricercati dai carabinieri della compagnia di Frascati che, ...L'omicidio dopo una lite per futili motivi tra due gruppi di persone, scoppiata prima in un bar e poi nel piazzale della metro luogo del delitto. Il minorenne colpito da diversi proiettili alle 3 di n ...'Mi sono avvicinato a lui e gli ho alzato la maglietta: era tutto sporco di sangue e aveva un foro all'altezza del cuore. Mi è morto tra le ...