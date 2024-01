Mondo ultime notizie Cento giorni di guerra Netanyahu | nessuno ci fermerà | né L’Aia né l’Asse del male

Per restare aggiornato sullenotizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche ... La7.it - Cento giorni dal 7 ottobre , cento giorni nelle piazze del, da una parte e dall'altra. ...Secondo il ministero della Sanità, i morti accertati sono 23.843 (di cui 35 nelle24 ore). Nel corso dell'ultima giornata di guerra si registrano anche 312 feriti, molti dei quali sono ...PARIGI - Ottime notizie per la scherma marchigiana da Parigi, dove è in corso la prima prova del 2024 di Coppa del Mondo: Tommaso Marini, che era reientrato con un buon 5° posto ...In secondo luogo le parole dei grandi del mondo, che fanno capire quanto difficile sia ogni ... William Lai suggella la vittoria nelle elezioni più complicate degli ultimi decenni nell'isola con il 40 ...