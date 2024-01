Modena-Brescia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Braglia valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di. I ragazzi di Paolo Bianco arrivano da un leggero momento di flessione, ma ora che hanno ricaricato le batterie sperano di ritrovare la vittoria tra le mura amiche. Le Rondinelle, dopo una prima parte di stagione altalenante, sperano di cominciare nel miglior modo possibile il girone di ritorno. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO...

(sfida con vista sui playoff: i lombardi sono a - 3 dagli emiliani e sognano l'aggancio all'8°posto occupato dai canarini, l'ultimo buono per disputare i playoff): Sudtirol - ...Ognuno ha il superclassico che può. In serie B, questa etichetta va senza dubbio su, le due "nonne" della cadetteria rispettivamente con la presenza numero 65 e 52 nella seconda serie e che oltretutto oggi "festeggiano" l' ottantesimo incrocio in assoluto . A modo ...Prosegue la prima giornata di ritorno della B con 6 gare: i veneti di Gorini, a -2 dalla zona A diretta, ospitano i siciliani di Corini, staccati di un punto. Il Brescia va a Modena per provare ad a ...La Serie B torna in campo per la 20ª giornata: si apre con Bari-Ternana e si chiuderà con la capolista Parma in casa con l’Ascoli e Venezia-Sampdoria ...