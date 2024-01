Mo | migliaia di persone alla manifestazione di Tel Aviv per i 100 giorni di guerra

Non è un momento sicuramente facile per l'Ucraina di Volodymyr Zelensky . Il conflitto con la Russia continuerà e per diversi mesi anche, a meno di ... (ilgiornaleditalia)

Non è un momento sicuramente facile per l'Ucraina di Volodymyr Zelensky . Il conflitto con la Russia continuerà e per diversi mesi anche, a meno di ... (ilgiornaleditalia)

Cosa significherebbe chiudere oggi lo stabilimento Significherebbe lasciaredi lavoratori ... Mai mi sognerei di ferire in alcun modo nessuno, tanto menogià gravemente ferite. Ho ...Centinaia didisono scese in strada a Sana'a, capitale dello Yemen, per protestare contro i bombardamenti americani e britannici che per il secondo giorno consecutivo hanno attaccato il ...Circa 2mila persone in piazza per sostenere il popolo palestinese nel centro di Roma. A organizzare la manifestazione la comunità palestinese in Italia con ...Manifestazione pro-Palestina a Londra oggi 13 gennaio 2024. Tre persone arrestate durante il corteo dalla polizia inglese.