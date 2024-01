Mo | media israeliani | 4 000 soldati disabili a causa della guerra a Gaza

Nel mirino c'è una certa tipologia di naviglio riconducibile a interessioppure che ... In1,5 milioni di dollari in più". Aumenteranno i prezzi "Nella situazione attuale vedo molta ...... i ricercatoriprendono le distanze dall'incitamento allo sterminio da parte dei funzionari e deifilogovernativi. Chiedono senza se e senza ma di condannare i discorsi ...Alta tensione in Medio Oriente. I raid di Stati Uniti e Gran Bretagna sulle basi degli Houthi in Yemen rappresentano soltanto l'ultimo sviluppo di una guerra che dal 7 ottobre, giorno ...Oltre 500 persone si sono alternate oggi, sabato 13 gennaio 2024, per la manifestazione a Napoli, organizzata da Amnesty International Italia, AOI, Un ponte per, la community “Fermatevi” e Articolo21, ...