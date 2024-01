Mo | Macron ai parenti degli ostaggi | ' Francia non abbandona i suoi figli'

(Di sabato 13 gennaio 2024) Parigi, 13 gen. (Adnkronos) - “Lanon. Ecco perché i negoziati per il loro rilascio devono essere ripetuti e rinnovati ancora e ancora”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuelin un messaggio registrato inviato ai manifestanti di Tel Aviv che chiedono la liberazione. Nel suo discorso,ha fatto riferimento a Eitan Yahalomi, Mia Schem, Erez e Sahar Calderon, prigionieri liberati che hanno cittadinanza francese e ha ricordato Elia Toledano, ucciso dopo essere stato rapito il 7 ottobre. "La nazione francese - ha detto ancora - è determinata a far sì che i genitori ancora prigionieri Ohad Yahalomi e Ofer Calderon ritornino dai loroliberati, che Orion Hernandez Radoux ...

La rivolta dei' si legge in spalla. IL SOLE 24 ORE 'Concordato fiscale, ecco come cambia' ... Tanti i temi in spalla, dalle scelte di('Francia, Attal premier al posto di Borne: è il più ...Se infatti verrà confermata la condanna, iavranno comunque dovuto affrontare l'ennesima ... - Emmanuelsilura Elisabeth Borne , quella che voleva "vigilare" sul rispetto dei diritti dei ...Quindi, oggi...: il ritorno di Gino Cecchettin, il processo a Rosa e Olindo e Michel Claise - Mi sto divertendo un mondo a leggere gli articoli sull’antico scritto di "teologia dell’orgasmo" redatto d ...(Agenzia Vista) "Penso che quello di Acca Larentia, come problema, sia che dopo 46 anni quei poveri morti non hanno avuto giustizia. In una ...