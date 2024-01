Mo | famiglie ostaggi israeliani iniziano 24 ore di eventi per i 100 giorni da rapimento

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tel Aviv, 13 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Un gruppo didiha iniziato una maratona di 24 ore diper ricordare il centesimo giorno, domani, del loroda parte di Hamas. Le manifestazioni inizieranno con un messaggio del presidente francese Emmanuel Macron che verrà trasmesso nel quartier generale del Forum delledeglie delle persone scomparse di Tel Aviv. Manifestazioni si terranno in Israele e in tutto il mondo per ricordare il triste traguardo dei 100di prigionia delle persone rapite da Hamas il 7 ottobre. Si ritiene che 132siano ancora a Gaza dopo che 105 sono stati liberati durante una tregua durata una settimana a fine novembre. In precedenza ...

Ho avuto l'opportunità unica di incontrare il Santo Padre come parte di un piccolo gruppo di altredi. Ci ha ascoltato e ha condiviso il nostro dolore. Papa Francesco ha detto ...Alla vigilia di 100 giorni di guerra e di cattività nella Striscia, ledegliisraeliani ancora a Gaza hanno organizzato una serie di manifestazioni in tutta Israele. A cominciare da questa sera quando, alla fine del sabato ebraico, si svolgerà a Tel Aviv ...Tel Aviv, 13 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Un gruppo di famiglie di ostaggi israeliani ha iniziato una maratona di 24 ore di eventi per ricordare il centesimo giorno, domani, del loro rapimento ...Luci accese per la pace in Ecuador: anche a Genova la comunità ecuadoriana scende in piazza assieme a tutti coloro che sono in apprensione per quanto sta accadendo nel paese dell'America Latina. Tra i ...