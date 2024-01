Missione Ue nel Mar Rosso? Cosa aspettarsi dopo i raid secondo Ardemagni

Leggi su formiche

(Di sabato 13 gennaio 2024)Eleonora, gli Houthi non si fermarono. Per la ricercatrice associata Ispi e cultrice della materia in Storia dell’Asia Islamica e Nuovi conflitti all’Università Cattolica di Milano,il doppio attacco anglo-americano contro le postazioni militari dell’organizzazione — ritorsione per la destabilizzazione prodotta nell’Indo Mediterraneo — “proveranno a utilizzare ilanglo-americano (e quello solo americano di stanotte) per rafforzarsi sul piano interno e regionale. Giocheranno la carta della resistenza a Washington, dal loro punto di vista, per aumentare reclutamento e sostegno popolare”. Lo hanno già fatto nel 2015, recitando il ruolo del gruppo che “resisteva” all’intervento militare dell’Arabia Saudita in Yemen,aver fatto però un colpo di Stato. “Rispetto agli ...