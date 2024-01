Miriam Leone | “La maternità illumina” La replica folle delle femministe | offendi chi non ha figli

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’attriceè stata incredibilemente travolta dai folli commenti di alcuni hater sui social per aver dedicato un bellissimo post alla. L’ex miss Italia ha infatti ricevuto una pioggia di critiche (soprattutto da follower “dichiaratamente di sinistra” esse da tastiera) soltanto perché in queste ore ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcune considerazioni ispirata alla gioia dell’essere madre. Il 29 dicembre scorso ha infatti dato alla luce il piccolo Orlando, avuto dal marito Paolo Carullo, con il quale è sposata dal 2021. Una storia semplice, che ai giorni nostri, diventa “politicamente scorretta”. Il post incriminato di: lamiEcco le parole incriminate. “Sono diventata mamma” scrive ...

Il 29 dicembre l'attrice ed ex - Miss Italiaha dato alla luce Orlando , figlio suo e del marito Paolo Carullo : l'interprete di Eva Kant nella trilogia di Diabolik dei Manetti Bros ha affidato a un post su Instagram qualche ...parla di maternità e del figlio Orlando, nato durante le vacanze di Natale, sul suo profilo ...L'attrice Miriam Leone, l'Eva Kant dei Diabolik, sui social condivide alcuni scatti e considerazioni sulla sua maternità: come l'ha cambiata e cosa provaSfoghi di rabbia e disprezzo per Miriam Leone, l'artista che ha esternato con un bellissimo messaggio tutta la gioia per la propria maternità ...