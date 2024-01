Milano | incidente con il monopattino | «Paga i danni anche la società di noleggio»

Tuttavia, spiega il quotidiano di, la donna non ha disponibilità economiche tali da pagare i 38mila euro all'anziana investita dal figlio. Ad erogarli dovrà essere dunque la corresponsabile ...stradale, a, nella notte di sabato 13 gennaio. Lo schianto è avvenuto in piazza Durante intorno alle due meno un quarto, e ha coinvolto un'auto e una moto. Due i feriti: un ragazzo e ...La velocista, medaglia d’oro alla Paralimpiade di Tokyo 2020: «Sapevo che con la protesi potevo tornare in pista. Sono stata fortunata». E sul fratello gemello spiega: «Da bambini litigavamo spesso. S ...Il 2024 non inizia nel migliore dei modi per ciò che riguarda le notizie che arrivano dalla strada: scatta nuovamente l’allarme e il timore che non sia un episodio isolato. Non c’è stata tregua e già ...