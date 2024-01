Milan Theo Hernandez | torna a sinistra | le probabili formazioni

Ilscenderà in campo con Kjaer e Gabbia come centrali difensivi, mentretorna a sinistra. A centrocampo spazio per la coppa Adli - Reijnders, con Bennacer e Chukwueze in Coppa ...... c'è Hernandez: "ha fatto molto bene nella posizione di centrale, vedrò che scelte fare. La certezza è che sarà in campo". Poi sulle parole di Mourinho che ha parlato dicostruito per lo ...Theo Hernandez di nuovo terzino sinistro contro la Roma Arriva la spiegazione di Stefano Pioli in conferenza stampa Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della Roma, il tecnico del M ...Il Milan e Rade Krunic si sono salutati. Il 30enne centrocampista bosniaco è volato a Istanbul e dopo le visite mediche diventerà un nuovo giocatore del Fenerbahce (che lo corteggiava dalla scorsa est ...