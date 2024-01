Milan | serve la scossa | Gerry Cardinale torna a San Siro con Zlatan Ibrahimovic

... ma uno in più 47, l'Inter, non avrebbe 48, ma tre in meno, 45, ilavrebbe, invece gli stessi ... Non, alzare la voce, indignarsi, basterebbe scusarsi e chinare il capo. Se si fanno errori ...... Jovic e Okafor siano i preferiti da Conte, in più gliun ulteriore centrocampista di alto ... Per tradizione ilha allenatori empatici, non dei 'capi assoluti '. Direte che con questi ...Non sarà una sfida scudetto e, a guardare la classifica, neanche uno scontro per la Champions League. Non è un derby, non è una partita eliminazione diretta in qualche coppa. No, Milan Roma è molto di ...In settembre aveva anche mandato a quel paese l’allenatore del Milan perché si era permesso di mettere il ... oltre a qualche scritto occasionale – avere un nemico è importante perché serve a definire ...