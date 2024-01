Milan-Roma | Romelu Lukaku incubo di Pioli Il dato

(Di sabato 13 gennaio 2024), presente in, è un veroper il tecnico dei rossoneri Stefano: ecco perché A differenza di Paulo Dybala, ancora in fortissimo dubbio per via dell’infortunio,sarà regolarmente presente indi domani. Un ulteriore problema in più per Stefano…anzi, “Il” problema, visti i numeri dadel belga contro il tecnico.vs, inil belga sarà il pericolo numero uno View this post on Instagram A post shared byBolingoli ...

Paulo Dybala ci sarà in Milan-Roma ? La Joya farà di tutto per recuperare in tempo per la trasferta di San Siro. “Penso di no”. Ha risposto così José ... (dailymilan)

José Mourinho ha confermato quanto detto su Paulo Dybala in conferenza stampa . L'argentino è infatti assente dalla lista dei convocati per, in programma domenica 14 gennaio al San Siro alle ore 20:45. Out anche Renato Sanches . Questi i nomi scelti dallo Special One per la sfida contro Pioli ...Il tencico delnon si fida della: "In campo non va la classifica: "Sono organizzati, molto bravi sulle palle inattive, dobbiamo mettere in campo una grande prestazione per vincere". Sul ...José Mourinho ha reso nota la lista dei giocatori convocati che partiranno per Milano: spiccano le assenze di Dybala e Sanches.Come riferito da Luca Bianchin, in vista della gara di domani tra Milan e Roma Stefano Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi per quanto riguarda il centrocampo.