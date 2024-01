Milan-Roma | Pioli | “Troppi gol subiti | la squadra deve essere più attenta”

Paulo Dybala ci sarà in Milan-Roma ? La Joya farà di tutto per recuperare in tempo per la trasferta di San Siro. “Penso di no”. Ha risposto così José ... (dailymilan)

Il tencico delnon si fida della: "In campo non va la classifica: "Sono organizzati, molto bravi sulle palle inattive, dobbiamo mettere in campo una grande prestazione per vincere". Sul ......sarà" José Mourinho in conferenza stampa ha lanciato il dubbio sulla presenza di Paulo Dybala nella partita di San siro contro il. Nel corso dell' allenamento che precede la partenza della...José Mourinho ha reso nota la lista dei giocatori convocati che partiranno per Milano: spiccano le assenze di Dybala e Sanches.Come riferito da Luca Bianchin, in vista della gara di domani tra Milan e Roma Stefano Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi per quanto riguarda il centrocampo.