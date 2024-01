Milan-Roma | Pioli | “Difficoltà negli scontri diretti? Non è un caso”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Stefano, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la. Le sue parole

José Mourinho ha confermato quanto detto su Paulo Dybala in conferenza stampa . L'argentino è infatti assente dalla lista dei convocati per Roma ... (247.libero)

... le probabili formazioni di rossoneri eSecondo La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha fatto le sue scelte per: 4 - 3 - 3 e Kjaer al centro della difesa e Theo Hernandez di nuovo ...Sembra incredibile, ma anche l'exe Bologna soffre un problema muscolare, in particolare all'... Ebuehi (ancora alle prese con la lesione di medio/basso grado frutto del match contro il) e ...Si sono disputate quest’oggi le prime tre partite valide per la 12ma giornata della Serie A di calcio femminile 2023/2024. Alle ore 12.30 c’è stata la sfida tra Napoli e Fiorentina, alle 16:15 l'inter ...Serie A, probabili formazioni Milan-Roma: vediamo quelle che dovrebbero essere le scelte di Pioli e Mourinho per il big match a San Siro.