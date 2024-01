Milan-Roma | Pioli | “Abbiamo subito un’altra delusione | ma…”

Stefano Pioli , tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Roma. Le sue parole (pianetamilan)

Stefano Pioli , tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Roma. Le sue parole (pianetamilan)

... le probabili formazioni di rossoneri eSecondo La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha fatto le sue scelte per: 4 - 3 - 3 e Kjaer al centro della difesa e Theo Hernandez di nuovo ...Sembra incredibile, ma anche l'exe Bologna soffre un problema muscolare, in particolare all'... Ebuehi (ancora alle prese con la lesione di medio/basso grado frutto del match contro il) e ...L'Inter è in vantaggio per 0-3 contro il Monza grazie alla doppietta di Calhanoglu e al gol di Lautaro Martinez. Proprio il turco però al 60' è stato ammonito per un ...La Juventus Femminile risponde alla Fiorentina e batte il Milan, riprendendosi la seconda piazza alle spalle della Roma. La squadra bianconera trova il gol dopo 25 minuti con Barbara Bonansea, ...