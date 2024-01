Milan-Roma | Mourinho si sfoga | “Non sono Harry Potter”

Leggi su seriea24

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Josénon èe se laarriva quarta fa un miracolo. L’allenatore giallorosso volta pagina dopo la sconfitta con la Lazio nel derby di Coppa Italia. Ora c’è la sfida sul campo delper provare a invertire la rotta in un momento complesso: risultati negativi, umore della piazza ‘rivedibile’. “Abbiamo perso il derby, abbiamo fatto tante cose bene in accordo con i nostri limiti e altre cose non bene, abbiamo analizzato tutto ieri, abbiamo parlato, sempre alla ricerca di migliorie per la nostra situazione. Io riparto come lo faccio da 23 anni: partita giocata, partita analizzata, partita finita e prossima partita. Non c’è un’altra storia”, dice lo Special One. In campionato “abbiamo perso un derby, siamo a 4 punti da un obiettivo che se non fossimo noi tutti ...