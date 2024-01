Milan-Roma | Cardinale e Ibrahimovic a ‘San Siro’ per la scossa

(Di sabato 13 gennaio 2024) Gerrye Zlatansaranno domani sera a 'San Siro' per: il Diavolo, davanti a loro, cercherà la svolta

Una sfida, quella in programma domenica 14 gennaio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 20esima giornata del campionato di serie A, che metterà ... (today)

Alle 14:15 di sabato 13 gennaio Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma , match della ventesima giornata di Serie A ... (sportface)

Roma - La buona notizia per la Roma è che gli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala ieri mattina hanno escluso lesioni muscolari. Si è fermato ... (247.libero)

Milan-Roma (domenica 14 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la ventesima... (calciomercato)

Nonostante sia squalificato, José Mourinho torna a parlare. Lo fa a Trigoria, alle ore 11, alla vigilia di. Dal momento della squadra alle condizioni di Dybala, tanti gli argomenti che il tecnico è chiamato ad affrontare nella sala stampa del ...Seguono, nell'ordine, Paredes (Juventus/), Abraham (), Jovic (Fiorentina/), Alex Sandro (Juventus), Di Maria (Juventus) e ultimo Sabiri (Sampdoria/Fiorentina). UN JOLLY MOLTO OPACO - ...Il Milan ha aperto al prestito del classe 2005, che in Brianza potrebbe trovare più spazio per crescere e giocare con continuità. Ore 07:23 - Roma, Renato Sanches può partire: il Besiktas lo aspetta ...La Roma, dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio, proverà a riscattarsi contro il Milan in campionato. Ma se nel rettangolo verde la squadra è chiamata a risalire la ...